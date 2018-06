Cepos no, multas sí, en 3 municipios así fomentan la educación vial

A diferencia de la capital, las municipalidades de Mixco, Villa Nueva y Santa Catarina Pinula decidieron no colocar cepos a vehículos que infrinjan la Ley de Tránsito pues consideran que los infractores no son reincidentes y además le apuestan a la educación vial.

Hoy me pusieron cepo, pague y no me dicen que no dan factura @amilcarmontejo ??? pic.twitter.com/9fv0sl0GgI

— Mirciny Moliviatis (@mishamoliviatis) March 2, 2018