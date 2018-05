Así pretende evitar la cárcel Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo y Hacienda están buscando un acuerdo para evitar el encarcelamiento de la estrella portuguesa. La Agencia Tributaria y la Fiscalía quieren cerrar el caso del presunto fraude fiscal del delantero del Real Madrid antes del Mundial de Rusia 2018, según publicó El Confidencial.



De acuerdo con esta información, de fuentes próximas a las conversaciones, Ronaldo estaría dispuesto a asumir cuatro delitos fiscales, pagaría la cuota defraudada y una multa de 30 millones de euros entre la vía penal y la administrativa.

Ahora resulta que Hacienda está negociando con Cristiano para que pague lo defraudado y una multa de 30 Kilos para que no vaya a la cárcel..Hacienda negociando ? lo nunca visto, a otros señores no lo dejaron negociar porque a este si, Porque ? la Ley no es para todo igual ? pic.twitter.com/mNjh8kiHi6 — poly49@live.com (@poly49livecom1) May 14, 2018

Lo anterior, a cambio de recibir una pena de menos de dos años que, al carecer de antecedentes penales, no le evitaría purgar prisión. No obstante, los términos y las cifras de este acuerdo aún no son definitivos, ya que desde la defensa de CR7 se intenta rebajar la cuantía de la sanción económica.



Pese a defender la inocencia del astro del Real Madrid, los abogados del delantero portugués han terminado pactando como ya lo han hecho Falcao, Carvalho, Di María, Alexis, Mascherano, Coentrao, Mourinho, Marcelo o Modric.

Cristiano quiere que el Madrid pague la multa

Según El Confidencial, Ronaldo ha planteado que el Real Madrid pague la multa, pero el club se niega. Entre otras cosas, por el precedente que supone en un sector en el que la mayoría de los futbolistas han sido acusados o inspeccionados. No obstante, no se descarta ofrecerle una mejora de contrato para que lo pueda pagar. Según fuentes cercanas al caso, todas las partes buscan cerrarlo antes del Mundial de Rusia 2018.



