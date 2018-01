Bernardo Caal Xol fue capturado este martes 30 de enero en Cobán, Alta Verapaz, sindicado de los delitos de robo agravado, detenciones ilegales e instigación a delinquir.

La detención se produjo cuando Caal iba al juzgado donde se le citó por una segunda demanda en su contra.

Ahí está la orden de captura de un montón de delitos, que se los fumaron, pero por eso repito, los tendrán que demostrar. Es la pura nata de la persecución política, aquí en el territorio qeqchí. Y como qeqchí doy la cara, levanto la cara, como siempre, yo nunca me voy a esconder. Me acusaron primero de estafar al Estado de Guatemala y no lo pudieron demostrar, porque esa vez se les cayeron todos sus argumentos, y hoy me acusan de otros delitos; que no les quepan dudas de que después me van a acusar de otros. Aquí el objetivo de ellos es castigar, intimidar, callar y asustar a la gente”, dijo Caal durante su detención.