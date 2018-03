Canciller: No creemos que los países árabes sean violentos

“No hemos sido amenazados”, explicó la canciller Sandra Jovel, tras ser cuestionada hoy por el riesgo de reacciones violentas contra sedes diplomáticas del país, luego de la decisión del traslado de la embajada de Guatemala en Israel, de Tel Aviv hacia Jerusalén.

El pasado fin de semana, el presidente Jimmy Morales, luego de una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó que en mayo se hará efectivo el cambio.

¿Amenazas por traslado?

Jovel aclaró que aún no se tiene un inmueble y que la nueva sede no tendrá un aumento de presupuesto que actualmente es de US $23 mil.

Reiteró la “decisión soberana” del Estado y que no existirá marcha atrás. “Estamos siendo coherentes en la relación que tenemos con Israel, que es de amistad y ha sido muy estrecha durante 70 años”, explicó.

La funcionaria además anunció la visita en marzo del director de la Agencia Israelí de Cooperación Internacional (Mashav).

En cuanto a la seguridad en la nueva sede y las posibles represalias de otros países que rechazan el traslado, Jovel detalló que no cree que los países árabes sean “violentos”, y afirmó que toda nación tiene la potestad de tomar las decisiones que le convengan de forma soberana.

