Histórico y polémico, este cambio tendrá el Mundial de Rusia

La International Football Association Board (Ifab), el máximo ente que regula la normativa del fútbol profesional, aprobó de forma unánime la utilización de los Árbitros Asistentes de Video (VAR) en la Copa Mundial de Rusia 2018, que se disputará del 14 de junio al 15 de julio.

En su 132 asamblea, que tuvo lugar este 3 de marzo en la sede de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa) en Zúrich, Suiza, la decisión fue tomada de manera unánime por los ocho miembros de la instancia, quienes votaron por dar luz verde al sistema utilizado en cuatro casos: para validar o no un gol, atribuir o no una tarjeta roja, conceder o no un penal y corregir un error de identificación a un jugador sancionado.

Pese a la polémica que ronda el uso del sistema de video, probado desde 2016 en casi mil partidos de fútbol profesional, en la asamblea de la Ifab se votó que el máximo salto tecnológico de los últimos años será incorporado en el próximo mundial.

⚽ HISTORIC DECISION: The IFAB`s General Assembly has just approved Video Assistant Referees to be used on a permanent basis. The VAR system has been trialled over the past two years in almost 1,000 football matches.

