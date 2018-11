Guardó 44 cadáveres de perros en congeladores durante 7 años

Un olor nauseabundo invadía la casa de Donna Roberts, de 65 años, en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Tras llamadas de vecinos por la inquietante situación, llegaron representantes del departamento de Salud para inspeccionar el lugar.

Al entrar a la casa, los inspectores fueron testigos de una escena un tanto aterradora y a la vez deprimente: habían más de 130 perros vivos en la residencia y al menos cuatro de ellos en situación crítica.

Pero el hallazgo más desagradable se dio cuando encontraron 44 cadáveres caninos dentro de bolsas plásticas, en congeladores, al parecer desde hace siete años.

Agentes que participaron en el operativo terminaron mareados y con naúseas por la fetidez presente en la casa.

Según el New York Post, la mujer aseguró: “Me olvidé de ellos, estaban en una nevera en la bodega. Nacieron muertos, no los maté. Están haciendo un gran lío por nada”, habría asegurado.

HOARD HOUSE: Authorities in New Jersey have arrested 65-year-old Donna Roberts after they found dozens of dogs dead in freezers and more than 150 living in filth at her home. Roberts is facing several animal cruelty charges. https://t.co/yZAWVug3wD pic.twitter.com/RTtpVPdvKw

— World News Tonight (@ABCWorldNews) November 14, 2018