La primera estrella de Brasil que se podría perder el Mundial de Rusia

El lateral izquierdo de Brasil, Filipe Luis, quien milita en el Atlético de Madrid, sufrió una fractura de peroné durante el partido del jueves ante el Lokomotiv en Moscú, por los octavos de final de la Liga de Europa, lo cual pone en duda su participación en el Mundial de Rusia 2018, informó el club español.

En ese sentido, las radiografías tomadas al brasileño revelaron que “sufrió una fractura de peroné izquierdo” y, según los médicos, su recuperación tardará al menos dos meses; es decir, que estaría en condiciones de volver a jugar a mediados de mayo, un mes antes de la Copa del Mundo, que comenzará el 14 de junio.



Filipe Luis recibió un fuerte golpe accidental del delantero portugués Eder a los 18 minutos del segundo tiempo y debió ser retirado en camilla, ingresando en su lugar el francés Lucas Hernández.

El lateral izquierdo del equipo que dirige el argentino Diego “Cholo” Simeone estaría recuperado un mes antes del Mundial, y habrá que ver si tiene el nivel necesario para que el técnico de Brasil (Tite) lo convoque, pues en ese puesto el titular indiscutido es Marcelo, el crack del Real Madrid, y su función era estar como relevo en el banco de suplentes.



En otros casos similares de futbolistas que se fracturaron el peroné, como el delantero del Éibar Kike García, en enero de 2017, la recuperación fue de unos dos meses. También la del lateral brasileño Dani Alves en noviembre de 2016, cuando jugaba en la Juventus. Se incorporó 60 días después.

