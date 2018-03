¿Brad Pitt y Jennifer Aniston volvieron? Mira la foto que confirmaría el romance

Jennifer Aniston y Brad Pitt causaron polémica en redes sociales luego de que la revista Star difundiera en su portada una imagen donde los actores, supuestamente, aparecen besándose.

Según la publicación de la revista, ambos salieron en secreto gracias a su viejo amigo el actor George Clooney, quien aparentemente habría actuado de cupido entre Aniston y Pitt.

Sin embargo, muchos han desmentido la noticia y la han tratado como “noticias falsas” (fake news), como lo hizo el portal de información James News, que dice que la foto de la portada de la revista Star, promovida como una exclusiva mundial, fue “manipulada digitalmente”.

La evidencia de la manipulación no evitó que los internautas hicieran chistes de ello y recordaran la broma: “Si Jennifer Aniston superó a Brad Pitt, ¿por qué tú no podrías superar a tu ex?”.

Brad Pitt, Jennifer Aniston NOT Caught Kissing Or "Back On," Despite Report – https://t.co/QWMp5a6BS4

Brad Pitt and Jennifer Aniston were not caught kissing. They’re not “back on,” either. Gossip Cop can exclusively debunk a new tabloid cover story.

Star is ped… pic.twitter.com/fY3c8R0OU6

— James News (@jamesnews_com) March 22, 2018