¡Auch! Boxeador da doble nocaut, mira el doloroso momento

Contrincante y árbitro terminaron en la lona tras un doble nocaut del boxeador chino Gou Dakui.

La pelea se llevaba a cabo en un ring tailandés, cuando Dakui estaba a punto de noquear al local Súper X Sitsontidech.

En este punto el chino decidió lanzarle una patada, pero el réferi se le atravesó y se llevó un doloroso golpe en la nariz.

Crazy scenes unfolded at todays Max Muay Thai, as Gou Dakui knocks out both his opponent and referee at the same time. pic.twitter.com/jfrFeVsPo6

— Yodsanan (@_Yodsanan) 24 de noviembre de 2018