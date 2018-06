La insólita promesa de “el Bolillo” Gómez si Panamá clasifica a octavos del Mundial

Panamá debuta este lunes 18 de junio a las 9 horas, ante la favorita del grupo G, Bélgica. Sin embargo, el técnico de los canaleros, Hernán “el Bolillo” Gómez, no se amilana y prometió algo increíble.

En una conferencia de prensa, el timonel prometió que si su equipo clasifica a los octavos de final de Rusia 2018, que se “beberá solo dos botellas de vodka para celebrar”.

La respuesta del técnico vino después de la pregunta de un periodista sobre qué locura haría si su equipo clasifica para la siguiente ronda. Las opciones fueron desde raparse la cabeza a teñirse el cabello.

“Podemos hacer algo, cualquier cosa puede pasar. Bélgica es un gran equipo con un técnico muy bueno, pero en el fútbol cualquier cosa puede pasar”, manifestó el estratega que llega a su quinto mundial.

⚽ Last training before we face @fepafut ✔😊 We cannot wait to begin this @FIFAWorldCup ! #REDTOGETHER #WorldCup 🔜 #BELPAN pic.twitter.com/uCIROldMgJ

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 17, 2018