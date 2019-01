Bird Box desata ola de memes y peligrosos retos que Netflix pide no hacer

La película Bird Box de Netflix, que ha sido vista por más de 45 millones de cuentas la primera semana de su lanzamiento, según la compañía, ha inspirado un nuevo desafío de Internet.



Se llama el Bird Box Challenge (o el desafío de Bird Box) y es una peligrosa tendencia sobre la que el propio Netflix ya ha advertido.

“No puedo creer que tenga que decir esto, pero: POR FAVOR NO SE LASTIMEN CON ESTE DESAFÍO DE BIRD BOX. No sabemos cómo comenzó, y apreciamos el cariño, pero Niña y Niño tienen solo un deseo para el 2019 y es que tú no termines en el hospital por cuenta de unos memes”, tuiteó la cuenta de Netflix EE.UU. este 2 de enero.



El reto es sencillo, y riesgoso: consiste en caminar con los ojos vendados, como lo hacen los personajes de la película.

Varios usuarios han compartido en redes sociales sus videos haciendo el reto mientras caminan en centros comerciales, parques, estacionamientos y demás, por lo que la propia compañía de streaming se vio forzada a pronunciarse.

Esta es la trama

La película de terror psicológico de Netflix, Bird Box, ha dado mucho de qué hablar desde su debut.

En la cinta, Sandra Bullock interpreta a una mujer que emprende un arduo viaje por el río para salvar a sus dos hijos de una amenaza que ha dejado a gran parte del mundo en un estado de caos y que resultó en suicidios en masa.

Mira la galería de memes ⬇️

















Parte de la película son miradas al pasado, cuando Bullock, embarazada, encuentra a un pequeño grupo de personas con las que buscará sobrevivir y descubrir el nuevo orden mundial.

Viven con el miedo constante de estar expuestos al mundo exterior y a los extraños, porque los encuentros con cualquiera de ellos aumentan el riesgo de ser afectados por la fuerza misteriosa que tiene el poder de volver locas a las personas.

Para protegerse de ello, bloquean las ventanas y usan vendas en los ojos si deben aventurarse afuera. Las aves también sirven como un sistema de alarma.

La experiencia de privación sensorial por parte de los personajes sirve bien para crear suspenso, pero también ha sido un regalo para los dioses de las redes sociales, con el nacimiento de innumerables memes después de la película.

Por si te interesa: Un accidente arruina el sexy momento de la modelo Charly Jordan

Comentarios

comentarios