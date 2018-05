De la mano de Erick Barrondo, Guatemala busca la gloria en la Copa del Mundo en China

La marcha atlética de Guatemala tendrá siete representantes en la ciudad de Taicang, China, equipo que será liderado por Erick Barrondo.

El campeonato es la Copa del Mundo por Equipos de la la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés).

How to follow all the action from the Taicang #IAAFworlds , which start tomorrow morning at 08:00 (local): https://t.co/DtDJtue27t pic.twitter.com/CaQ7guNZss



Hoy, viernes 4 de mayo a las 18:00 horas, será el debut de los connacionales con Uriel Barrondo y Mayra Herrera.

Athletes from @AthleticsSweden , @atleticaitalia & @usatf were out in force on the roads of Taicang this morning, training ahead of this weekend’s #IAAFworlds Race Walking Team Champs

Run down of scoring, course & prize money: https://t.co/rWVTxYuo5x pic.twitter.com/rILaJlglxn

— IAAF (@iaaforg) 4 de mayo de 2018