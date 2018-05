¿Mucha resaca? El Barcelona pierde el invicto y el récord ante el Levante

Sin Lionel Messi, que se quedó en Barcelona para descansar, el equipo azulgrana cayó por primera vez en el campeonato español desde abril de 2017.

Por el equipo local marcó un triplete el ghanés Emmanuel Boateng (9, 30 y 49) y un doblete el macedonio Enis Bardhi (46 y 56). Philippe Coutinho (38 y 64) y Luis Suárez (59 y 71 penal) lograron los goles visitantes.

El Levante (15º), dirigido por Paco López, logró su quinta victoria consecutiva, una racha que le sirvió para evitar el descenso en la temporada en la que regresó a la primera división.

Tras lograr el doblete Liga-Copa, el único aliciente del Barcelona en este final de temporada era acabar la Liga imbatido pero, tras estirar la racha durante 36 partidos, pinchó en el estadio Ciudad de Valencia en el penúltimo partido.

⏰ Full time in the Ciutat de Valencia stadium

Levante UD 5-4 FC Barcelona

⚽ Boateng (3), Bardhi (2) / Coutinho (3) and Suárez

🔵🔴 #LevanteBarça #ForçaBarça pic.twitter.com/FGsglExpbr

— FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 13 de mayo de 2018