Real Madrid conquista el triplete en Europa de la mano de Bale

Con un golazo de Gareth Bale y dos errores aprovechados por el galés y otro por Benzema, el Real Madrid conquistó el triplete en la Champions League tras vencer al Liverpool 3-1.

El conjunto blanco fue más contundente, al aprovechar la ausencia por lesión del egipcio Mohamed, quien tuvo que abandonar la cancha en el primer tiempo, tras no salir bien librado de una jugada con Sergio Ramos.

Por el Liverpool descontó Mané, quien puso la paridad tras el error del meta alemán, Karius, quien fue atrapado en un saque de meta por Karim Benzema.

