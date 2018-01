Tirados en el suelo y cantando maestra salva a niños durante balacera

Un tiroteo que se registró afuera de sus instalaciones alertó a los estudiantes de una escuela primaria en México, por lo que la maestra Rocío Romero Monje pidió a sus alumnos cantar mientras estaban tirados sobre el piso para controlar al grupo y olvidar lo que estaba pasando con el ruido de las detonaciones afuera del salón.

“En los simulacros tenemos que cantar así, pecho tierra. Mi intención era que no se dieran cuenta, que no se asomaran a las ventanas por curiosidad. Quería que estuvieran tranquilos y que no se dieran cuenta de lo que pasaba afuera”, relató Romero tras el video tomado en el Colegio Occidente en Sonora, uno de los estados abatidos por la violencia.