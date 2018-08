Así se vivió el terror en el avión que se estrelló en México #EnVideo

Ashley García, quien viajaba en el vuelo de Aeroméxico de Durango a Ciudad de México, logró grabar el momento del desplome del avión.

García, además, pudo captar algunos segundos de cómo los pasajeros lograron salir del avión.

La mujer colgó el video en su cuenta de Twitter.

Ayer, hacia las 15 horas de México, el avión se accidentó tras despegar del aeropuerto de Durango con destino a Ciudad de México.

El vuelo transportaba 88 adultos, nueve menores, dos infantes, dos pilotos y dos sobrecargos. Todos sobrevivieron.

Today I faced my biggest fear. Nothing can describe how I felt in that moment but I have no one to thank except God, for giving me the opportunity to come out alive and well. I will forever be counting my blessings 😭❤️ pic.twitter.com/XUG3FA9q37

— Ashley Garcia (@thenamesashleyy) August 1, 2018