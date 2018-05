Un asteroide de 100 metros sobrevolará la Tierra el 15 mayo

El asteroide ‘2010 WC9’, descubierto hace ocho años y al que se le perdió la pista hasta el pasado 8 de mayo, se acercará a la Tierra hasta la mitad de la distancia de la Luna este martes 15 de mayo.



Los cálculos sobre su tamaño oscilan entre 60 y 130 metros, haciendo que el paso de mañana sea uno de los más cercanos jamás observados para un cuerpo celeste de esas dimensiones, informó ‘Earth Sky’.



El Catalina Sky Survey en Arizona lo detectó por primera vez el 30 de noviembre de 2010, y los astrónomos no pudieron verlo sino hasta el 10 de diciembre, pero se hizo demasiado débil para seguirlo. Además, no tenían suficientes observaciones para rastrear su órbita por completo y así predecir su retorno.



Pero el 8 de mayo de 2018, casi ocho años después, los astrónomos descubrieron un asteroide y le otorgaron la designación temporal ‘ZJ99C60’. Fue entonces cuando se dieron cuenta que se trataba del ‘2010 WC9’, que regresaba.



Durante el retorno de 2018, el acercamiento más cercano al asteroide ‘2010 WC9’ ocurrirá el 15 de mayo a las 15:05, hora de Guatemala. En ese momento estará a 203,453 km de la Tierra. De acuerdo con los cálculos de la órbita realizados por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, será la distancia más cercana para este asteroide en particular, en casi 300 años.



‘2010 WC9’ es una roca espacial de tipo Apollo. En ningún momento será visible a simple vista. Podría ser tan brillante como una magnitud +11, lo que permitiría a los aficionados verlo a través del telescopio, apuntando a la ubicación y el tiempo correctos. Viaja a través del espacio a una velocidad de 46,116 k/h.

Con información de agencias.

