Así despidieron las celebridades a Stan Lee

Stan Lee, quien creó para Marvel Comics personajes icónicos como Spiderman, los X-Men y Hulk falleció a los 95 años, según varios medios estadounidenses.

Stanley Martin Lieber, conocido como Stan Lee, murió el lunes por la mañana en un hospital de Los Ángeles, según los medios TMZ y Hollywood Reporter. “Mi padre amaba a sus fanáticos”, dijo su hija J.C. a TMZ.

En los años 60, con Marvel, Lee revolucionó el mundo del “cómic” estadounidense y, por repercusión, la cultura popular mundial.

Nacido en Nueva York e hijo de inmigrantes rumanos, comenzó a trabajar para Timely Comics, origen de Marvel, en 1939. Ya en la cima del éxito, solía aparecer en los eventos del género donde era reverenciado por sus seguidores.

Sus personajes, desde Iron Man hasta Black Panther, se convirtieron en figuras de la industria cinematográfica estadounidense con la que han soñado varias generaciones de seguidores.

Lee supo dar al género de los superhéroes un nuevo impulso, con la creación de personajes cuyos superpoderes estaban balanceados por un humanismo conmovedor, lo que generaba un gran atractivo entre el público por la facilidad para identificarse con ellos.

Conocido por sus gafas de sol y su jersey verde, el escritor se granjeó una popularidad perfecta entre los fanáticos de los cómics y la cultura pop.

El gran público lo conoce gracias a sus cameos en algunas de las películas de Marvel, como en “Avengers: Infinity War”, película que reúne a varios de los personajes a los que dio vida y en la que Lee aparece como conductor de autobús.

Así lo despidieron algunas celebridades:

To Stan Lee: Thank you for making my childhood so much more exciting with your astonishing superhero characters. Thank you for inspiring me to think and dream big. Thank you for the Hulk, Thor, Fantastic Four and many others. You will be sadly missed. RIP. — Gene Simmons (@genesimmons) 12 de noviembre de 2018

There will never be another Stan Lee. For decades he provided both young and old with adventure, escape, comfort, confidence, inspiration, strength, friendship and joy. He exuded love and kindness and will leave an indelible mark on so, so, so many lives. Excelsior!! — Chris Evans (@ChrisEvans) 12 de noviembre de 2018

You’re going to see a lot of these today because he touched so many of our lives and was incredibly gracious in person. Thank you Stan Lee for allowing me to dream as a child then realize my dream as an adult… #StanLee #Dreamer pic.twitter.com/4YTOFWzpCv — J. August Richards (@jaugustrichards) 12 de noviembre de 2018

RIP to one of the greatest creative minds of our time. Thank you for such an incredible legacy and for giving us so many icons that will continue to live on long after you are gone. Goodbye #stanlee – we love you. pic.twitter.com/nxwI1YS3OT — Josh Gad (@joshgad) 12 de noviembre de 2018

There is no higher superpower than to create dreams.

Thanks for your legacy, for make us dream with new mutants.

RIP Stan Lee

______ ¿Existe mayor superpoder que el de crear sueños?

Gracias por tu gran legado, por hacernos soñar con nuevos mutantes.

DEP @TheRealStanLee pic.twitter.com/jpjwba4OjS — Antonio Banderas (@antoniobanderas) 12 de noviembre de 2018

Today, we pause and reflect with great sadness on the passing of Stan Lee: https://t.co/J0cwgdn677 pic.twitter.com/eOBdZAqdZ0 — Marvel Entertainment (@Marvel) 12 de noviembre de 2018

We’ve lost a creative genius. Stan Lee was a pioneering force in the superhero universe. I’m proud to have been a small part of his legacy and …. to have helped bring one of his characters to life. #StanLee #Wolverine pic.twitter.com/iOdefi7iYz — Hugh Jackman (@RealHughJackman) 12 de noviembre de 2018

As a massive fan of Stan Lee and his work, I was very saddened to learn of his passing. What a great legacy he leaves. #excelsior pic.twitter.com/zWevv1VCs7 — Geezer Butler (@GZRMusic) 12 de noviembre de 2018