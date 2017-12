Así ocurrió el asesinato de “El Pirata de Culiacán”

Por medio de su canal de Youtube, el vlogger conocido como HotSpanish dio su versión de lo que ocurrió la noche del asesinato de Juan Luis Laguna Rosales, conocido en redes sociales como El Pirata de Culiacán.



El youtuber, cuyo nombre es Roberto González, empieza a relató lo sucedido. “Esa noche todos estabamos en el departamento que renté, las cosas sucedieron muy rápido. Nos dirigimos al bar en dos Uber, porque éramos como 10 personas”.

Estaban acomodando apenas a la gente que llegaba. De repente, volteo hacia enfrente… es como el instinto de que volteas por el ruido y de repente ¡pa, pa, pa, pa! (sonido de balazos)”. Sientes que vas a morir… mi instinto fue de echar un brinco, me escondí detrás de algo, y veo que hay una puerta por atrás, corro, rapidísimo, como en un minuto, la adrenalina al 100″, narró HotSpanish.

“Ni miré nada, te quedas como en pánico; te quedas ‘¿qué acaba de pasar?’, estaba preocupado por mi amigo Ben El Gringo, porque no sabía nada de él, también por las chicas”, explicó.

Agregó que corrió y se escondió en un lugar, después llegó un amigo y le indicó que los demás se quedaron tirados en el piso. Poco después se enteró que habían baleado a El Pirata de Culiacán.



Ando con miedo, cómo no, sientes que te acabas de escapar de algo… de la muerte. Iban por El Pirata, por nadie más, pues está más claro que no nos querían hacer daño a nosotros. Y ya viendo la situación pues.. estuve en el lugar equivocado con la persona equivocada”, afirmó

Benjamín López, “Ben El Gringo”, también rompió el silencio y en un video relató los hechos. Ambos coinciden en que todo ocurrió “tan rápido”, que ni siquiera vieron quién o quiénes dispararon.

A mí no me dio tiempo de correr. Me lancé al suelo a esperar que terminara la balacera y cuando finalmente logré ponerme de pie, vi lo que le había ocurrido al pirata”, expresó López.