Hijo de Álvaro Arzú potencial candidato, Chinchilla confirma postulación

El diputado Álvaro Arzú del Partido Unionista, e hijo del alcalde capitalino, podría dirigir el Congreso de la República, informó el presidente del Legislativo, Óscar Chinchilla, quien confirmó su candidatura.

El hijo del jefe edil de la ciudad capital, tiene el apoyo de algunas bancadas de la institución y diputados oficialistas.

“Surgió de candidato ayer, por algunos bloques que han hablado de él. No sé quiénes lo apoyan pero me imagino que son del partido oficial”, detalló Chinchilla.

El actual jefe del Legislativo, añadió que la búsqueda de su reelección sigue en pie.

Por su parte, el legislador Juan Ramón Lau, de la bancada Todos, aseguró que aún no sabe a que candidato le darán su apoyo.

“Con Álvaro Arzú no he tenido ningún acercamiento, como jefe de bancada no he tenido ninguna solicitud de apoyo”, explicó.

