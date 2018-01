¿A qué temas es afín el nuevo presidente del Congreso?

El Congreso de la República tiene nuevo presidente, el diputado Álvaro Arzú Escobar, hijo del alcalde capitalino Álvaro Arzú, logró en su primera legislatura ocupar el máximo puesto del organismo Legislativo. Desde su llegada al hemiciclo en 2016, estas son las propuestas impulsadas por el parlamentario y la postura manifestada sobre diferentes temas de agenda nacional.

Junta Directiva #Congreso2018:

Álvaro Arzú -Presidente

Felipe Alejos -1er Vice

Javier Hernández -2do Vice

Alejandra Carrillo -3era Vice

Estuardo Galdámez -1er Sec

Karla Martínez -2da Sec

Juan Ramón Lau -3era Sec

Jaime Lucero -4to Sec

Elza Cú -5ta Sec. Via @CongresoEficie1 pic.twitter.com/5jPpNY7f3s — Canal Antigua (@CanalAntigua) 13 de enero de 2018

Arzú Escobar integra la bancada del partido Unionista, formada sólo por él, según los registros del Legislativo. Su nombre aparece en seis iniciativas de ley, dos en materia de tránsito: control de alcoholemia para fortalecer la seguridad vial, y una reforma a la Ley de Tránsito respecto del tipo de focos o luces que debe utilizar un vehículo; una referente a la conmuta de la pena de muerte, otra para fomentar el emprendimiento; y las últimas dos relacionadas a evitar que niños, niñas y adolescentes se involucren en hechos de violencia, así como la creación de un día para celebrar el deporte. Ninguna ha cobrado vigencia.

El diputado ha causado polémica por algunos de sus comentarios publicados en redes sociales, específicamente en su cuenta oficial de Twitter.

En esa plataforma ha manifestado su apoyo a la anulación de la condena del exdirector de la Policía Nacional Civil, Erwin Sperisen, quien había sido sentenciado a cumplir cadena perpetua en Suiza.

El exfuncionario está implicado en el caso Pavón, por la muerte de internos en la Granja de Rehabilitación Penal Pavón, así como las ejecuciones de reos fugados de la cárcel El Infiernito, fue lo que llevó a Sperisen ante la justicia.

Pena de muerte e indulto

Desde febrero de 2016, Arzú Escobar mostró su interés por la reactivación de la pena de muerte, y específicamente la regulación de indulto presidencial, el cual según la legislación, sería el último recurso legal para impedir que una persona condenada a la sanción capital sea ejecutado.



También, respaldo a su papá, el alcalde capitalino Álvaro Arzú. El edil es señalado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por peculado por sustracción y financiamiento electoral ilícito, por supuestamente haber contratado de manera anómala a dos personas, de las cuales una aún labora en la comuna, y haber recibido financiamiento electoral anónimo.

Por esos hechos se pidió a la Corte Suprema de Justicia que se retire el derecho de inmunidad al funcionario.

Mostró su apoyo al presidente Jimmy Morales, cuando decidió no permitir que el barco de la organización Women on waves llegara al territorio guatemalteco, debido a que sus actividades de promoción y realización de abortos, no iban de acuerdo con la legislación nacional.

Recientemente, fue uno de los diputados que solicitó al mandatario reconocer a Jerusalén como capital de Israel.

Perfil de Arzú Escobar

El diputado Arzú es Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Francisco Marroquín, donde también estudió una Maestría en Política Económica, de la cual está pendiente de presentar el trabajo de tesis.

Trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ubicado en Washington, D. C., Estados Unidos.

En ese país también estudio en la Academia Militar Culver, de Indiana.

