El atacante de Florida, un “amante de las armas” conocido por el FBI

Nikolas Jacob Cruz, de 19 años, fue acusado por un fiscal del asesinato de 17 personas en la escuela Marjory Stoneman Douglas High School de Parkland, condado de Broward, en Florida. El joven presentaba un perfil de ser “amante de las armas” y agresivo, lo cual ya había sido detectado por sus compañeros y docentes, antes de que fuera expulsado de ese centro de educación secundaria. Incluso había sido denunciado por un yutuber.

Cruz fue detenido por las fuerzas de seguridad a inmediaciones de la propia escuela, poco después de la masacre.

Actividad hostil en Instagram

De acuerdo con la Policía, en poder de Cruz fueron hallados numerosos ‘magazines’ (cargadores de munición para armas semiautomáticas) y un poderoso fusil AR-15.

Un maestro de la escuela aseguró que Cruz había tenido enfrentamientos con alumnos en el centro educativo. Otro profesor, Jim Gard, coincidió con el comentario anterior, al recordar que el adolescente había tenido problemas el año pasado y le habían pedido que dejara el campus.

En su cuenta de Instagram, Cruz compartía fotos de municiones y armas de diferente tipo, y en una de sus últimas publicaciones se burló de la frase “Allahu akbar”, que en árabe significa “Dios es grande”. A eso añadió, con emoticones de bombas: “Ya sabemos qué quieren decir los durkas (término usado en mensajes terroristas que significa `tu turno´)”.

El sheriff del condado de Broward, Scott Israel, definió a las imágenes como “muy inquietantes”, y durante una conferencia de prensa se refirió a la presunta enfermedad mental del joven. “No sé si él estaba en el radar de las fuerzas de orden público, pero no había preocupación por él”, expresó.

“No había nada anormal en él esa mañana”

La familia de Cruz, indicó su abogado, no advirtió nada extraño en el muchacho. Si bien ayer no acudió a clases, les dijo que no tenía actividades por el Día de San Valentín. Normalmente, el padre lo acompañaba.

Había sido recibido por esta familia tras el fallecimiento de su madre adoptiva. Incluso estaban al tanto de que Cruz tenía una pistola, aunque le habían “establecido reglas”, como guardarla en una caja fuerte. Solo que la llave la tenía el muchacho.

Foto/ Instagram.Era una persona solitaria y un “poco peculiar”, lo cual la familia asociaba con la depresión y no a la ira, pero “están horrorizados, como todos los demás”, aseguró el jurista.

Cruz, además, tenía una “colección” de comentarios hostiles en Youtube: “Quiero dispararle a la gente con mi AR-15”; “Quiero morir luchando matando a muchas personas”, etcétera.

Uno de los usuarios de la plataforma digital fue advertido de la actividad alarmante de Cruz en la red social. Ben Bennight, un videoblogger de 36 años, se inquietó por un comentario hostil en uno de sus videos, por lo que se comunicó con el FBI.

Personeros del Buró se entrevistaron con él, pero no ocurrió nada más. Ninguna de las autoridades involucradas hizo comentarios al respecto a la cadena CNN. El aviso de Ben fue hecho en septiembre de 2017.

Trump guarda silencio

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves en un mensaje a la nación sus planes de visitar el escenario de la masacre; sin embargo, evitó hacer referencia a la legislación sobre el acceso a armas de fuego.

“Estoy haciendo planes para visitar Parkland, para reunirme con familiares”, dijo el mandatario desde la Casa Blanca.

Trump eludió hacer cualquier referencia a la legislación vigente sobre acceso a armas de fuego y se limitó a manifestar que está empeñado en “enfrentar el difícil asunto de la salud mental”.

El gobernante adelantó que este mes mantendrá reuniones con gobernadores y fiscales para “tornar seguras nuestras escuelas y proteger nuestras prioridades”.

*Con información de AFP y CNN.

Comentarios

comentarios