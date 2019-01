Sin duda hay gente que nace para ganar y uno de ellos es Floyd Mayweather, quien recientemente obtuvo US$9 millones en tan solo dos minutos.

Tras derrotar al japonés Tenshin Nasukawa, el pasado 31 de diciembre, el estadounidense recibió una fortuna que no dudó en presumir.

En un video subido a sus redes sociales “Money” le pregunta a su fans si debería salir a pasear en su camioneta Mercedes Benz o en su Rolls Royce.

Sin embargo, al enfocar la cámara hacia el Rolls Royce, en el interior de este se ven los fajos de yenes obtenidos tras la pelea.

💴 Floyd Mayweather flaunting some of the $9million worth of Japanese yen (¥982million) he made against Tenshin Nasukawa. Technically still earning nine figures. pic.twitter.com/DiNA1PNy4N

— Michael Benson (@MichaelBensonn) 2 de enero de 2019