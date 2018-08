La mente brillante de Ángel Menéndez

Ángel tiene una maestría Aeroespacial que obtuvo durante su estancia de ocho años en Taiwán, donde estudió dos licenciaturas simultáneas: Mecánica, en inglés, y Electrónica, en mandarín.

Ángel sueña ser astronauta

“Solo tenían una beca para estudiar ingeniería mecánica, pero quería aprender sobre sistemas de control y circuitos, así que pregunté y me permitieron estudiar una carrera paralela, sin pagar nada más”, recuerda. Eso le abrió las puertas para, incluso, trabajar en esa isla del sudeste asiático.

Desde pequeño destacó por ser “polifacético”. En su preparación para ir al espacio, revela que ha recibido cursos de paracaidismo, buceo y es triatlonista (natación, ciclismo y carrera a pie). También es escritor y, en ocasiones, declama.

Ha sido perseverante para concretar sus anhelos y prueba de ello es que viajó más de 14 mil kilómetros para lograrlo. “A través de la persistencia y de saber mantener la disciplina, es que he alcanzado todo lo que me he propuesto en la vida”, enfatiza Menéndez.

Durante su permanencia en Taiwán, trabajó en dos satélites; uno de ellos ya está completo y sigue orbitando la Tierra.

Comentarios

comentarios