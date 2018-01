Felipe Alejos: “Si ellos demuestran que me robé un centavo, renuncio al Congreso”

Soy inocente, yo aquí no he cometido ningún ilícito. Esta es una historia prefabricada en donde ni siquiera pueden decir en qué me he beneficiado yo. Óiganme bien, si ellos demuestran que me robé un centavo, renuncio al Congreso de la República”, manifestó Felipe Alejos Lorenzana, vicepresidente del Organismo Legislativo, luego de que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) lo vincularan en el caso Traficantes de Influencias.