Aldana: Tenía que pedir todos los meses el salario de los fiscales del caso La Línea

Con la pregunta “¿Cuáles son las lecciones de Lava Jato, La Línea y otras investigaciones exitosas contra la corrupción en América Latina?”, la entidad Americas Society / Council of the Americas reunió a personajes del ámbito público y privado del continente, como la fiscal general Thelma Aldana y el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) Iván Velásquez, para discutir los desafíos de la lucha anticorrupción.

La conferencia se titula “La batalla de América Latina contra la corrupción: lo que viene después”, y contó con la participación de Sergio Moro, juez brasileño que lideró las investigaciones en el caso Lava Jato sobre lavado de dinero, entre otras personalidades.

En la actividad, que fue transmitida por streaming, Velásquez participó en el primer panel junto con Eduardo Engel, consejero presidencial contra la corrupción en el gobierno de Michelle Bachelet en Chile; Néstor Humberto Martínez, fiscal general de Colombia; Rodrigo Janot, exprocurador general de Brasil; José Ugaz, director de Transparencia Internacional, y Shannon K. O’Neil, moderadora.

Velásquez mencionó que en Guatemala el logro fue demostrar que la corrupción es “sistémica” y que puede combatirse.

Agregó que luchar contra la corrupción es una lucha real por el estado de Derecho al comprobar que nadie “está por encima de la ley”, lo cual también ha despertado una “conciencia colectiva”.

Hizo ver que el sector privado ha “evolucionado”, pues como la sociedad local en su conjunto, antes aceptaba la idea de que “así eran las cosas”, pero las investigaciones han permitido cambiar esa percepción.

“Many Guatemalan businessmen tell me that things can’t be done the way they used to. They know there will be consequences. And I think that is the most important thing in fighting corruption” says @Ivan_Velasquez_ @CICIGgt #Anticorrupción @AmerQuarterly pic.twitter.com/AkenwrDeo8

— Alana Tummino (@AlanaTummino) March 2, 2018