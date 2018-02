“El Kun” Agüero pierde la cabeza y se lía a golpes con aficionado

El Manchester City de Pep Guardiola fue eliminado por el Wigan de la tercera división inglesa en los octavos de final de la FA Cup al ganar el partido 1-0, por lo que no podrán aspirar a todos los trofeos disputados durante esta temporada. La anotación del triunfo fue conseguida por Will Grigg al minuto 79.

Al finalizar el partido, quien perdió el control fue el argentino Sergio “el Kun” Agüero. Cuando se dirigía al camerino se enfrentó a un aficionado del Wigan y tuvo que ser contenido por jugadores del club inglés. El incidente se registró porque los aficionados del Wigan invadieron la cancha para celebrar la victoria, cuando los integrantes del Mancheter City aún no habían abandonado el lugar.

Aguero hits Wigan fan after he said something to him pic.twitter.com/wSx8PjdWga

— BeanymanSports (@BeanymanSports) 19 de febrero de 2018