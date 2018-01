Aleja a los agresores con esta “bomba fétida” en tu muñeca

Olvídate del aerosol de pimienta o de otro artefacto para defenderte de los agresores, pues una compañía holandesa, Invi, presentó una pulsera de autodefensa en la Feria de Electrónica y de Consumo de Las Vegas.

Su secreto es esconder una bomba fétida que, como su nombre lo indica, libera un olor nauseabundo que aleja a los agresores. El mecanismo se activa en solo dos pasos: primero se oprime un botón y seguidamente se jala un cordón.



Si bien sus creadores reconocen que no es una solución infalible, lo cierto es que su efecto confunde o distrae al agresor y proporciona a la víctima un tiempo razonable para pedir ayuda o ponerse a salvo.

#InviBracelet is one of the “Wildest Gadgets” of #CES2018 according to The Washington Post!!! See the full article here: https://t.co/VBct7pfwa1

Also at #CES? Check us out at Booth 51522 (Sands) #HollandCES pic.twitter.com/sHV4uPd680

— invi (@invi_world) January 9, 2018