Actriz Karla Souza narra violación: “Acabé cediendo”

En entrevista con Carmen Aristegui y en el marco del movimiento internacional #MeToo, la actriz mexicana Karla Souza relató la experiencia que vivió en México cuando fue violada por un director.

“A las 2 de la mañana, esta persona siente que tiene que venir a tocarme la puerta, a decirme que acaba de pensar algo para la escena, que tiene que platicar conmigo, que viene muerto porque viene de filmar todo el día, que tenía que venir a hablar conmigo para saber qué opinaba de la escena. Entra al cuarto y no se va. Me hacía sentir especial. De cierta manera, me hacía sentir que yo iba a hacer un papel que le iba a demostrar a él y al mundo que me había casteado”, reveló Karla sobre la estratagema que utilizó el director durante el proyecto que duró un mes.

Ataques y humillaciones

Karla detalla que cuando no cedía a sus insinuaciones, al día siguiente su agresor “se la cobraba” eliminando sus participaciones y cambiando su trato hacia ella. “Decidía no filmar mi escena. De repente me empezaba a humillar frente a los demás y, al mismo tiempo, era encantador. Cuando yo sí le abría la puerta, se portaba increíble conmigo, me mandaba mensajes de ‘Ayer soñé contigo’”.

“Acabé cediendo a que me besara, que me tocara de formas en que yo no quería que lo hiciera y en una de las instancias me agredió violentamente y sí, me violó”, admitió la actriz en la entrevista que forma parte de un especial de CNN que sacará a la luz más casos de abuso y acoso en México. Las entrevistadas declinaron identificar a sus agresores.

Karla aseguró en la misma entrevista que no es la única mujer que ha sido intimidada por el mismo director.

De acuerdo con su narración, cuando Karla le puso un alto al director la descartaron de la producción. Sin embargo, ante la notoria ausencia de su personaje, personas con mayor autoridad le pidieron regresar a la serie y comenzó a ser víctima de otras humillaciones.

“Como mujeres hemos normalizado esto. Dices ‘es el único camino que tenemos como mujeres para obtener un papel’. Este es el caso que más me ha dañado psicológica y emocionalmente”.