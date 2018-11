Abogada usa tanga como “prueba de consentimiento” y libera a su cliente

Un juicio por violación en Irlanda desató protestas, cuando una abogada mostró la tanga de una adolescente de 17 años como prueba de su consentimiento y logró que su cliente fuera absuelto.

Las reacciones de indignación se multiplicaron, especialmente en las redes sociales, donde numerosas mujeres publicaron fotos de sus tangas y strings acompañadas de la etiqueta #ThisIsNotConsent (#EstoNoEsConsentimiento).



El martes, una diputada también enarboló su ropa interior en el parlamento.

“Puede parecer vergonzoso mostrar una tanga de esta forma incoherente”, dijo la diputada Ruth Coppinger, sacando la prenda de su manga pese a las objeciones del presidente de la cámara.

“Pero, ¿cómo creen ustedes que se siente una víctima de violación o una mujer cuando se enseña su ropa interior en un tribunal?”, agregó.

I hear cameras cut away from me when I displayed this underwear in #Dáil. In courts victims can have their underwear passed around as evidence and it’s within the rules, hence need to display in Dáil. Join protests tomorrow. In Dublin it’s at Spire, 1pm.#dubw #ThisIsNotConsent pic.twitter.com/DvtaJL61qR

— Ruth Coppinger TD (@RuthCoppingerTD) 13 de noviembre de 2018