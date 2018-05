Juan Carlos Monzón: SAAS pagó remodelación de casa de Otto Pérez

En una nueva jornada de la declaración en anticipo de prueba del colaborador eficaz Juan Carlos Monzón por el caso Cooptación del Estado, el exsecretario de la Vicepresidencia aseguró que Roxana Baldetti le solicitó que cambiara una foto de la primera dama, Rosa Leal de Pérez, por una suya; además, expuso que la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (Saas) aportó para remodelar un inmueble de Otto Pérez Molina.

Asimismo, dijo que Baldetti le exigió que le enviara una fotografía para comprobar si había cumplido con la instrucción de cambiar la foto en cuestión.

La casa de playa de Otto Pérez

En el día 15 de su declaración, Monzón afirmó que hizo una entrega de Q5 millones al expresidente Otto Pérez Molina, por las comisiones ilícitas que se cobraban en las aduanas, portuarias y otros proyectos.

Monzón añadió que de la Saas salieron los fondos para la remodelación de la casa de playa de Otto Pérez Molina.

“Una persona me dijo que haría cambios en la cocina y en otros lados que no recuerdo, y me indicó que estaba contratado por la Saas para hacerlo”, declaró, y que fue Maribel de Carrera quien ordenó esas mejoras en el inmueble.

Según el colaborador eficaz, Dwight Pezzarossi recibía al menos Q25 mil al mes por comisiones, por el contrato de seguridad con la empresa Escorpión.

