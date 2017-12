En 2018 brinda por los aniversarios de estos álbumes de rock

El 2018 trae aniversarios de grandes obras del rock. Así que prepárate para brindar por estos álbumes que siguen marcando época. Aquí te presentamos algunos de ellos.

Los de medio siglo

Electric Ladyland (The Jimi Hendrix Experience)

El último disco que editaran el trío de Noel Redding, Mitch Mitchell y por supuesto, Jimi Hendrix. En algunas de las grabaciones colaboraron músicos como Steve Winwood, un viejo conocido de Hendrix; y Brian Jones. Destacan los cortes Voodoo Chile, Crosstown Traffic y el aclamado cover de Bob Dylan, All Along The Watchtower.

The White Album (The Beatles)

Un testimonio de la ruptura de la banda que muchos consideran un álbum largo y tedioso. Aunque no tiene el aval popular como el Sgt Pepper, tiene temas memorables, como Dear Prudence, Blackbird, Helter Skelter y la extraña pero hipnótica Revolution 9. Veremos si la marca le hace los mismos honores que al Sargento, con alguna reedición de lujo.

Los de 4 décadas

Ace Frehley, Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss

La banda ícono de la cultura estadounidense presentó en 1978 el proyecto novedoso de cuatro álbumes en solitario de cada uno de los integrantes. El resultado, fue una mezcla de ritmos que, aunque no son los mejores trabajos de la agrupación, resaltan la versatilidad del Gato, el Demonio, la Estrella y el Hombre del Espacio; así como sus gustos musicales.

Van Halen (Van Halen)

Un debut de altos kilates, se produjo el 10 de febrero de 1978 con la primera placa de la banda liderada por los hermanos Alex y Eddie Van Halen. Canciones como Runninn’ with the devil, Ain’t talking’ bout love, el increíble solo de Eddie en Eruption y el excelente cover de You really got me, de The Kinks, son prueba irrefutable de la grandeza de esta obra.

Hemispheres (Rush)

Los maestros de Canadá presentan en este álbum una de sus principales composiciones, La Villa Strangiato, que por sí sola, permite incluir al conjunto en un selecto lugar en la cúspide del rock. La banda no se cansa de aniversarios, pues en 2017 celebró otra gran placa, A farewell to kings.

Los de 30 añitos

Seventh Son Of The Seventh Son (Iron Maiden)

La historia épica, un sello de la casa, se plasmó con gran maestría en el séptimo hijo de “La Bestia”. Siempre con la grandeza en la producción de Martin Birch, la placa se ha convertido en un clásico de la banda en el que destacan temas como Can I play with madness, The Clairvoyant, The evil that men do y la canción que le da nombre al disco.

…And justice for all (Metallica)

Representa el testamento de una banda que nunca sería igual para muchos fanáticos de la vieja escuela. La última pieza en la historia “oficial” de una agrupación que osciló entre la grandeza y los discos de oro, en un debate viejo que alimenta aburridos sermones. Aquí solo mostraremos que un álbum de este calibre, merece recordarlo. Blackened, Eye of the beholder, One y Harvester of sorrow, son ejemplo de ello.

Operation: Mindcrime (Queensrÿche)

Un álbum que evoca las grandes obras conceptuales del rock progresivo, que se ha convertido en un clásico contemporáneo del metal en la referida vertiente, representada por Yes y King Crimson, entre otros. Cuenta la historia de un drogadicto que es manipulado con fines políticos, historia musical que le ha dado grandes dividendos a la banda, que seguramente contribuyeron a sus fracturas internas.

New Jersey (Bon Jovi)

Una placa llena de éxitos y baladas que al más duro de los metaleros le puede traer recuerdos; como Living in sin o I’ll be there for you. Supuso la más laureada propuesta del conjunto especialista para atraer a las chicas y endulzar a los rockeros.

Los de 25

Pablo Honey (Radiohead)

Aunque estaremos de acuerdo que no es su mejor trabajo, hay razones para celebrar el debut de una banda que se ha vuelto de culto en todo el mundo. Agrupación que permite afirmar que siempre hay un camino de experimentación o progresión musical, que solo algunos logran.

Undertow (Tool)

La aparición “oficial” de la banda liderada por Maynard James Keenan en la escena del rock, pues ya habían sorprendido con el EP Opiate, años atrás. Destacan de la pluma de Maynard, Sober y Prison sex, que ya dan una idea de las temáticas que abordaría el genio ahora dedicado más a la vinicultura. Ahora solo esperamos que la banda cumpla con lo añorado por todos: un nuevo álbum en 2018.

Los veinteañeros

Follow the Leader (Korn)

El tercer álbum de esta banda que se popularizó desde entonces. Sin embargo, como comentaría Jonathan Davis, el éxito los “volvió locos”, no solo por las ventas, sino porque el tour fue todo un acontecimiento; con la compañía de Incubus y Rammstein, entre otros. Incluía el éxito Freak on a leash.

System of a down (System of a down)

Lanzado en junio de 1998, fue un hit que llevó a la banda a la popularidad con sencillos como Sugar y Spiders. La agrupación de ascendencia armenia se ubicó de forma rápida en el gusto de los adolescentes de esa época que nunca abandonaron al conjunto.

Comentarios

comentarios